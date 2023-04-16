Волонтеры «Лиги Спас» нашли двоих пропавших детей в Хабаровске

Волонтеры нашли двоих пропавших детей в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровске завершены поиски двоих пропавших детей. Найти исчезнувших ребят помогли волонтеры ДПСО «Лига Спас». Родители сообщили о пропаже на горячую линию организации.

Дети пропали в городе днем 15 апреля. Испуганные родители сообщили добровольцам о происшествии, и сразу же начались поиски. Найти двоих девочек смогли в течение двух часов.

- Это пример быстрого поиска, когда родители предприняли верные действия и вовремя обратились за помощью, - сказали в «Лиге Спас».

Специалисты напомнили, что в случае пропажи человека, необходимо сразу же обращаться в полицию и к волонтерам поисково-спасательных организаций. В таких случаях промедление может иметь серьезные последствия, на счету каждая минута, особенно, если речь идет о детях. Добровольцы проходят специальную подготовку и обладают ресурсами, чтобы быстро и эффективно справиться с поисками.

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