Мэр Хабаровска поздравил жителей города с Пасхой Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска поздравил жителей города со Светлым Христовым Воскресеньем. Вместе с Михаилом Дегтяревым, губернатором Хабаровского края. Он принял участие в пасхальном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе утром 16 апреля.

В главном соборе Хабаровска служба началась еще 15 апреля в 23:00 с полунощницы. Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию проводил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Я верю, что пасхальные молитвы и чистые помыслы укрепят веру каждого, дадут духовные и физические силы, мудрость, чтобы достойно пройти ниспосланное всему миру испытание. Пусть во всей вашей жизни будет больше добра и света, а вера никогда не покинет ваших сердец, - сказал Сергей Кравчук.

Поздравления жителям региона также произнес Михаил Дегтярев. Он отметил, что праздник Пасхи символизирует важнейшее событие в жизни православных людей. Он обратился к жителям с посланием, что вера в сердце каждого сможет помочь выстоять перед любыми трудностями и невзгодами на жизненном пути. Также глава региона пожелал каждому сохранять в душе Божью благодать.

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