Преступника-рецидивиста задержали в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летнего жителя Магадана задержали за многократные преступления. Ранее он освободился из тюрьмы и в момент задержания находился под надзором полиции из-за ограничения свободы. Однако этот фактор не останавливал его от новых нарушений закона.

Участковый заметил буйного жителя города на улице. Пьяный мужчина вел себя неподобающе в общественных местах. Когда полицейский проверил документы, выяснилось, что алкогольные «выходки» далеко не единственное нарушение.

- Житель ранее судим. Являясь поднадзорным лицом, в течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Мужчину задержали и будут вновь судить. На этот раз ему грозит до одного года тюрьмы. Рецидивиста осудят за уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.