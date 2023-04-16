Преступника-рецидивиста задержали в Магадане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
35-летнего жителя Магадана задержали за многократные преступления. Ранее он освободился из тюрьмы и в момент задержания находился под надзором полиции из-за ограничения свободы. Однако этот фактор не останавливал его от новых нарушений закона.
Участковый заметил буйного жителя города на улице. Пьяный мужчина вел себя неподобающе в общественных местах. Когда полицейский проверил документы, выяснилось, что алкогольные «выходки» далеко не единственное нарушение.
- Житель ранее судим. Являясь поднадзорным лицом, в течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Мужчину задержали и будут вновь судить. На этот раз ему грозит до одного года тюрьмы. Рецидивиста осудят за уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений.
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