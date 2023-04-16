Забег «Малая лыжня Вяльбе-2023» прошел в Магадане Фото: мэрия Магадана

В Магадане проходят соревнования «Большая лыжня Вяльбе». 15 апреля состоялся забег «Малая лыжня Вяльбе-2023», в котором приняли участие юные спортсмены. На мероприятии присутствовали Александр Большунов и Денис Спицов, олимпийские чемпионы. Они провели разминку с ребятами перед стартом лыжни.

В соревнованиях приняли участие 100 детей, представивших 23 детских сада. Каждая команда несла свою эмблему. Четвертое место заняли воспитанники детского сада №61. Третье место по праву досталось команде детского сада №4, второе - №72. Первое место заняли ребята из детского сада №3.

- Всем детям вручили вкусные и полезные подарки и сувениры от спонсоров. Ребят приветствовала Елена Вяльбе, 14-кратная чемпионка по лыжным гонкам и президент федерации лыжных гонок России, - рассказали в мэрии Магадана.

Дальше в забегах примут участие и взрослые участники. Спортсмены посоревнуются в навыках лыжного спорта и получат памятные призы.

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