Молодые инноваторы получат гранты на научные проекты в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Молодые ученые Хабаровского края приняли участие во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». Они представили свои научные проекты, самыми яркими среди которых были разработки модульного погрузочно-разгрузочного оборудования и виртуального рабочего пространства.

- В этом году от Хабаровского края подано рекордное количество заявок. Обычно участие от региона принимают два-три проекта, а в этом году было шесть инновационных разработок. Их представили на конкурсе инноваторы ведущих вузов края. Все заявки мы рассматривали вместе с предпринимателями. Если находили недочеты, сразу направляли участникам замечания для повышения шансов на победу. Результаты конкурса мы узнаем через три-четыре месяца, когда проекты рассмотрит Фонд содействия инновациям, - сказал Дмитрий Симон, замдиректора АНО «АПИРИ ХК» по развитию инноваций.

Отметим, что конкурс «Студенческий стартап» позволяет молодым инноваторам представить собственные идеи для новых товаров, изделий, технологий или услуг, которые можно коммерциализировать. Победители получат гранты в размере миллиона рублей, чтобы воплотить проекты в реальность или продолжить научно-исследовательские работы.

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