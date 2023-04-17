Сергей Кравчук поздравил с 95-летием заслуженного ветерана Хабаровска Петра Пруницу

Сергей Кравчук поздравил с 95-летием Заслуженного ветерана Петра Пруницу из Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

14 апреля 95-летие отметил заслуженный ветеран Хабаровска Петр Пруница. Это звание ему было присвоено в 2022 году. С праздником долгожителя лично поздравил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Глава города вручил юбиляру памятный подарок. Также на встречу с Петром Васильевичем пришли представители администрации Хабаровска.

- Поздравляю вас с такой значимой датой. Вы - нравственный ориентир для нас. Спасибо за все, что вы сделали во имя победы, а также за вклад в развитие Хабаровска. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть рядом всегда будут близкие и родные люди, - сказал Сергей Кравчук.

Ветеран поблагодарил гостей за визит и оказанное внимание.

Петр Пруница родился 14 апреля 1928 года на Украине в селе Новоселица Закарпатской области. В 1944 году он добровольцем отправился на фронт, получив должность стрелка. До 1945 года он участвовал в боях по освобождению Чехословакии, Польши и Германии, пока 15 апреля не получил ранение. За мужество и отвагу ветеран был награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими. За трудовые заслуги он получил орден «Трудового Красного Знамени».

Сейчас Петр Пруница участвует в ветеранском движении Хабаровска, является представителем Совета ветеранов войны, труда ВС и правоохранительных органов, возглавляет комиссию Кировского района по работе с молодежью.

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