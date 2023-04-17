Дезинсекцию от клещей проведут в хабаровских парках «Динамо» и имени Гайдара 17 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением тепла в Хабаровске повысилась активность насекомых, в том числе и тех, что представляют опасность для людей. В связи с этим в парках «Динамо» и имени А. П. Гайдара проведут дезинсекцию территорий от клещей.

- Обработка будет проводиться 17 апреля с 20:00 до 23:00 в рамках профилактики клещевого вирусного энцефалита. Работы выполнят в соответствии с методикой, действующими инструкциями и санитарными правилами, утвержденными Минздравом, - рассказали в администрации парков.

Хабаровчан просят воздержаться от прогулок во время дезинсекции и не допускать детей к газонам.

Пока в Хабаровске не зафиксировано ни одного укуса клещей, а вот в соседней ЕАО произошло уже несколько таких случаев.

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