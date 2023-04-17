Акция «Талисман добра» в поддержку участников СВО проходит в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчан приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Талисман добра». Ее цель - поддержать участников СВО. Участники создают обереги для мобилизованных военнослужащих.

- Принять участие могут все желающие независимо от возраста. Для этого нужно сделать уникальный талисман. Это может быть поделка или игрушка с элементами культуры и традиций нашего города и края. Каждый солдат, глядя на оберег, будет чувствовать, что его поддерживают, в него верят, и за ним есть надежный тыл, - прокомментировали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

К поделкам предъявляются некоторые требования. Каждый оберег должен быть не больше 10 сантиметров в высоту. Хорошо если к талисману будет приложена открытка или письмо. Передать готовые изделия можно в комитет по управлению районом по Руднева, 41 в кабинет №14. Все собранные поделки передадут участникам СВО ко Дню Победы.