Семь мостов на дороге «Советская Гавань – Ванино» отремонтируют в 2023 году Фото: минтранс Хабаровского края

В 2023 году в девяти районах Хабаровского края отремонтируют 35 мостов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Семь из них приведут в порядок на дороге Советская Гавань - Ванино. Работы обойдутся примерно в 404 миллиона рублей. Ремонт уже начался на шести переправах, в том числе на путепроводе через однопутную железную дорогу на третьем километре трассы.

- Работы начались 1 апреля. Уже демонтированы асфальт и защитное покрытие, ведется ремонт пролетных строений. В общей сложности на дороге приведут в порядок больше 565 метров мостов, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Отметим, что в 2022 году на дороге Советская Гавань - Ванино были отремонтированы три участка общей протяженностью 29 километров.

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