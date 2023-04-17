Сотрудницу банка за липовые кредитные договоры осудили в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане приговор суда выслушала 32-летняя женщина. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

Два года назад она устроилась в местный банк, стала менеджером по работе с клиентами. С июня по сентябрь 2021 года решила присваивать деньги компании себе. Составляла липовые кредитные досье на случайных людей, вносила туда ложные данные и подделывала подписи.

- Для придания своим преступным действиям правомерности и с целью скрыть незаконность своего деяния женщина передавала сформированные документы уполномоченным сотрудникам банка для передачи в архив, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге женщина присвоила себе больше 1,6 миллиона рублей. Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на такой же период. Три года ей нельзя работать в кредитных организациях и компаниях, где она сможет распоряжаться имуществом и деньгами.

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