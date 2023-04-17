Михаил Дегтярев поручил предоставить доработанную стратегию развития Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергею Кравчуку, мэру Хабаровска, в ближайшее время нужно представить главе региона доработанную стратегию развития города. Об этом его попросил губернатор. Совместная работа региона и его столицы позволит максимально усовершенствовать стратегию.

20 апреля Михаил Дегтярев выступит с отчетом о работе правительства перед депутатами. Срок подготовки документации заканчивается и у глав районов и городов.

- Поддерживаю ваше заявление касательно обновления Стратегии развития города до 2030 года. Напомню, Владимир Путин поставил задачу разработать, презентовать и воплотить мастер-планы 25 городов Дальнего Востока. Среди них - Хабаровск. Чтобы достойно исполнить его поручение, нужно доработать документ с опорой на запросы, ожидания и мнение горожан. Поэтому прошу вас завершить работу в кратчайшие сроки, - сказал губернатор Хабаровского края.

Кроме того, он поручил своим замам помочь Сергею Кравчуку в случае необходимости. Также нужно привлечь к работе самих жителей города - от них во многом зависит успех инициативы. Мэр города пообещал поручение выполнить и поблагодарил Михаила Дегтярева за поддержку.

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