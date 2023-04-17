Мобильное приложение для путешественников выпустили в ЕАО Фото: правительство ЕАО

Теперь гостям ЕАО не нужно думать, куда сходить и на что посмотреть. В регионе запустили мобильное приложение «Тайные тропы ЕАО». Оно создано для туристов, и 17 апреля прошла его презентация.

Мероприятие состоялось в детском технопарке «Кванториум». Инициатива создания программы принадлежит некоммерческой организации «Импульс». В приложении есть все интересные тропы для туристов и опубликованы события региона. Здесь рассказано о заповеднике «Бастак», заливе Черепашьем, пещере Ледяной, сопке Июнь-Корань и других ярких точках области. Команда подробно описала каждое место и сделала его фото и видео. Разработчики говорят, что приложение будет развиваться и дальше.

В прошлом году проект программы представили на грантовый конкурс. Эксперты высоко его оценили, создатели получили поддержку.

- Мы понимаем, что этот проект необходимо продолжать. Коллеги показали, как можно раскрывать привлекательность нашей области. Команде проекта получилось показать контент и в плане содержания, и в плане эмоций. Губернатор области сегодня ставит задачу показывать привлекательность нашего региона, его самобытность, идентичность. Сегодняшний проект как раз ее и выполняет. Правительство будет и дальше его поддерживать, - сказала Мария Костюк, зампред правительства ЕАО.

К разработке приложения подключили воспитанников «Кванториума». Благодаря работе дети смогли больше узнать об истории и географии своей малой Родины. Все, к кому обращалась компания за помощью, будь то предприниматели или чиновники, не отказали.

Приложение уже можно скачать пользователям смартфонов на платформе Android. Оно доступно в отечественном магазине RuStore.

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