Снести несколько «заброшек» требует прокуратура ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

Заброшенные здания несут опасность для окружающих людей. А игры в таких местах детей и подростков нередко приводят к травмам. Это понимают жители села Бабстово. С просьбой снести «заброшки» в населенном пункте они обратились к прокурору.

В селе три таких здания – по улицам Оборонная, Огородная и Садовая. Ими давно никто не пользуется, и они опасны для окружающих. Такие выводы сделали в прокуратуре и внесли представление к должностным лицам. Также направили иски в суд.

- В результате принятия мер реагирования нежилое здание по улице Оборонной, 24 должно быть демонтировано и ликвидировано до конца 2023 года, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Здание по Садовой, 5 принадлежит физлицам, поэтому надзорный орган обязал администрацию обратиться к собственникам через суд. Они должны будут либо снести его, либо ограничить туда доступ посторонних. Сейчас иск рассматривает суд.

Собственником здания по улице Огородной, 1 является Сельскохозяйственный техникум. Сейчас хозяин ищет подрядчика, который снесет «заброшку».

Работу по устранению нарушений контролирует районная прокуратура.

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