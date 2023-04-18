Награждение авторов лучших дизайн-проектов модельных библиотек состоялось в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс, участники которого представили дизайн-проекты модельных библиотек. В командном соревновании за победу боролись 18 студентов-архитекторов, объединившись в пары для презентации своих идей и наработок. Всего на суд жюри было представлено девять проектов.

- Обладателями дипломов первой степени стали авторы проектов «Плаза» для библиотеки-филиала №7 Советско-Гаванского района, «Свобода» для Ванинского района, «Персона» для детской библиотеки-филиала №2 Хабаровска и другие. Гран-при достался команде, представившей работу «Перспектива» для центральной библиотеки имени М. С. Горького в Советско-Гаванском районе, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

По словам Юрия Ермошкина, министра культуры региона, цель властей - привлечь студентов к созданию библиотек нового поколения. Это должны быть центры, сочетающие современный дизайн, функциональность и удобство. Участников конкурса впереди ждет федеральный этап соревнований.

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