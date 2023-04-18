Технику из арендованной квартиры продавал мужчина в Биробиджане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце февраля 26-летний житель Биробиджана снял квартиру в городе. Но честно жить он там не стал и решил потихоньку продавать чужую технику. В итоге причинил хозяину ущерб в 40 тысяч рублей. Тот обратился в полицию.

- Подозреваемым оказался нигде не работающий и ранее не судимый молодой человек. Он признался, что из-за финансовых трудностей похитил стиральную машину, холодильник, микроволновую печь и телевизор и сдал их в комиссионный магазин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

В итоге за все ему заплатили 10 тысяч рублей. Позже, когда финансовое положение улучшилось, он пытался все вернуть, но технику уже выкупили другие люди.

Владельцу квартиры мужчина вернул ущерб, но от ответственности это его не спасло. Против него завели уголовное дело за кражу.

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