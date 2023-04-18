Врастание плаценты удалили беременной женщине в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи из Хабаровска часто проводят сложные операции. Одна из таких прошла на днях, под скальпелями у хирургов оказалась беременная женщина из Амурска.

Во время вынашивания ребенка у мамочки обнаружили врастание плаценты. Это патология, во время которой плацента прорастает в стенку матки.

- Это очень серьезное акушерское осложнение, которое чаще всего приводит к удалению матки, а среди случаев материнской смертности от кровотечений находится на первом месте, - рассказали в перинатальном центре Хабаровского края.

Женщина была настроена серьезно. Она планировала выносить и родить малыша, поэтому ее отправили на операцию. Врачи провели донное кесарево. Жизнь амурчанки и ее ребенка удалось спасти, также женщине сохранили матку. Сейчас они чувствуют себя прекрасно, рассказали врачи.

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