Территории шести детских садов облагородят в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане благоустраивают территории нескольких детских садов. В администрации обещают, что они кардинально изменятся. Речь идет о дошкольных учреждениях №№ 3, 15, 21, 31, 39 и 48. Подрядчик заменит асфальт, обновит павильоны и установит малые архитектурные формы.

В детсадах №№ 3 и 39 работы уже начались. Их проинспектировал Максим Семенов, мэр города. На месте он посмотрел, как идет ремонт, и обсудил со специалистами проблемные вопросы.

- С 17 апреля два детских сада закрыты. До этого мы поговорили с родителями, все рады, что наконец-то территории садов приведут в порядок. У кого-то дети в это время будут находиться дома. Дошколят, у мам и пап которых такой возможности нет, мы переведем в другие сады. Также поставлена задача заведующим уже сейчас начать ремонт в группах, чтобы повторно не закрывать сады, - рассказала Наталья Еременко, и. о. заместителя главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре.

Во дворе третьего детсада рабочие снимают старый асфальт и убирают старые павильоны. В группах идет косметический ремонт. В 39-м в одной из групп заменят линолеум и сантехнику. К слову, таких работ с момента открытия учреждений в городе еще не было. Поэтому и жалоб от родителей много.

В среднем ремонт продлится около месяца. Там, где нужно менять теплотрассу, - полтора. В любом случае подрядчики постараются закончить все раньше срока. Работа продлится и в следующем году.

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