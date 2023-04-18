Благотворительный концерт в поддержку мобилизованных прошел в Хабаровском районе Фото: администрация Хабаровского района

В регионе продолжается поддержка мобилизованных жителей. На этот раз в Хабаровском районе организовали благотворительный концерт. Вырученные на нем деньги пойдут на нужды солдат.

Мероприятие состоялось в Доме культуры села Восточное. На сцену вышли не только местные артисты, но и приезжие – из Хабаровска. Для зрителей выступали лауреаты различных музыкальных региональных, международных конкурсов. Свои номера показали и коллективы воинских частей из Хабаровского района.

Идея организовать такой концерт принадлежит жене одного из мобилизованных. Зрители смогли купить билеты и по Пушкинской карте.

Сбор помощи продолжается, и в этом помогают власти и неравнодушные люди. Например, депутату Ирине Чичик, председателю совета Хабаровской региональной общественной организации по социальной поддержке граждан и развитию общественных инициатив «Сотвори себя сам», удалось собрать больше семи миллионов. Около шести уже потратили на нужды бойцов.

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