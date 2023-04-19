Фестиваль анимационного кино «Анимур» пройдет в Хабаровске в сентябре 2023 года Фото: Яна АСТАХОВА

28 сентября в Хабаровске начнется Международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Он будет длиться три дня. Желающие уже могут подать заявки на участие. Регистрация продлится до 15 июня.

- Фестиваль «Анимур» – одно из приоритетных направлений анимационного развития в креативной индустрии края. Он открывает новые имена в сфере создания мультфильмов. В программе – показы анимационного кино, творческие встречи, мастер-классы. Участникам расскажут об опыте России и зарубежья, новых тенденциях в анимации, – сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В 2023 году для участия в конкурсе будут отобраны короткометражные картины и сериалы из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии производства 2021-2023 годов. Фильмы из других стран будут показаны во внеконкурсной программе фестиваля.

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