Бессмертный полк в Хабаровске 9 мая 2023 года пройдет в онлайн формате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии краевой столицы сообщили об отмене «Бессмертного полка» в Хабаровске 9 мая 2023 года. Но в администрации поспешили успокоить жителей: хотя очно шествия не будет, поучаствовать в акции получится онлайн.

- В целях безопасности традиционного масштабного шествия по улицам не будет, но на смену придут новые форматы акции. Участвовать очно можно будет несколькими способами, - уточнили в мэрии Хабаровска.

Для онлайн-шествия, которое будет транслироваться на медиа-фасадах и телеканалах, нужно до 30 апреля зарегистрироваться, загрузив фотографию героя на сайте «Бессмертного полка России».

В 2023 году в городах России появятся «Стены памяти», где можно будет повесить фото героев. Еще один формат шествия - «Бессмертный автополк». Фотографии можно прикрепить на окно автомобиля, только так, чтобы она не мешала обзору водителя. Отдать дань памяти героям можно, распечатав их изображения на футболках или другой одежде либо надев бейдж с информацией об участнике Великой Отечественной войны.

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