Посещать леса запретили жителям ЕАО
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителям и гостям Еврейской автономной области запретили ходить в лес. Ограничение начнет действовать с 20 апреля и продлится до 10 мая. В правительстве уверены, что это поможет стабилизировать ситуацию с пожарами.
В постановлении говорится, что в этот период в лесах нельзя находиться ни людям, ни транспорту. На границах выставят информационные знаки, а дороги перекроют. Полиция планирует проводить рейды и привлекать к ответственности нарушителей.
Запрет не распространяется лишь на органы власти, сотрудников МЧС и членов дружин, которые будут работать в этих зонах.
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории области. В регионе нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры. Нарушителям придется ответить по закону. А тех, кто предоставит информацию о поджигателях, правительство планирует поощрять деньгами. Сумма может быть разной: 2 000 рублей заплатят тем, кто сообщит в уполномоченные органы достоверную информацию о лицах, причастных к их возникновению, 10 000 рублей выплатят тем, кто будет помогать в задержании поджигателей.
Для получения вознаграждения необходимо подать заявление в департамент управления лесами правительства ЕАО. Адрес подачи заявления: 679016, Еврейская автономная область, город Биробиджан, улица Советская, 111. По адресу электронной почты: les@post.eao.ru.
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