Посещать леса запретили жителям ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям и гостям Еврейской автономной области запретили ходить в лес. Ограничение начнет действовать с 20 апреля и продлится до 10 мая. В правительстве уверены, что это поможет стабилизировать ситуацию с пожарами.

В постановлении говорится, что в этот период в лесах нельзя находиться ни людям, ни транспорту. На границах выставят информационные знаки, а дороги перекроют. Полиция планирует проводить рейды и привлекать к ответственности нарушителей.

Запрет не распространяется лишь на органы власти, сотрудников МЧС и членов дружин, которые будут работать в этих зонах.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории области. В регионе нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры. Нарушителям придется ответить по закону. А тех, кто предоставит информацию о поджигателях, правительство планирует поощрять деньгами. Сумма может быть разной: 2 000 рублей заплатят тем, кто сообщит в уполномоченные органы достоверную информацию о лицах, причастных к их возникновению, 10 000 рублей выплатят тем, кто будет помогать в задержании поджигателей.

Для получения вознаграждения необходимо подать заявление в департамент управления лесами правительства ЕАО. Адрес подачи заявления: 679016, Еврейская автономная область, город Биробиджан, улица Советская, 111. По адресу электронной почты: les@post.eao.ru.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.