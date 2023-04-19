Ребенка из Якутии от порока сердца вылечили врачи Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровске хирурги провели сложную операцию ребенку с пороком сердца. Мальчик родом из Якутии, и у него – смешанный вариант аномального дренирования вен легких.

За его здоровье боролись врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича. Малыш уже родился со сложной патологией. Через неделю в Москве ему провели первую операцию, порок удалось частично скорректировать. Но потом у ребенка развились аномальные сосуды правого легкого и слизистой правого бронха. Из-за этого уже в восемь месяцев мальчик страдал от легочных кровотечений.

Все это время ребенок лежал в больнице Якутска. Все его передвижения – из палаты в реанимацию и обратно. В последнее время такие перемещения стали слишком частыми. Во многих клиниках родителям отказали в помощи: риск был очень высок. Согласились лишь врачи из Хабаровска.

- Коллегиально приняли решение оперировать в два этапа. На первом этапе хирурги краевой больницы с большими техническими сложностями закрыли просвет правого бронха – эндоскопически завели специальный баллон в бронх, раздули его, предотвратив угрозу развития кровотечения. Затем кардиохирурги федерального центра устранили обструкции правых легочных вен, врачи исправили аномальный дренаж легочных вен слева, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Операция шла пять часов, и закончилась успешно. Кровотечения прекратились, одышка исчезла. Через две недели мальчик вернулся домой полностью здоровым.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.