Две «Парты Героев» в честь участников СВО открыли в школе №66 в Хабаровске Фото: региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»

В Хабаровске появились еще две «Парты Героев». Их открыли в школе №66 в честь Эдуарда Каплункова и Андрея Мещерякова.

- За каждой «Партой Героя» стоит своя история, история самих бойцов, их родителей, воспитавших в них мужество и смелость, их друзей и товарищей, поддержавших в тяжелый момент. Здесь история нашего города, края и страны, история, которую мы должны знать, подвиги героев, которые мы должны уважать, - сказал Константин Юров, председатель Общественного совета отцов Хабаровска, представитель регионального политсовета «Единой России».

Эдуард Каплунков окончил школу №66 в 2017 году. Уже через два годе его призвали на срочную службу. Через восемь месяцев он подписал контракт. Когда началась СВО, молодой человек отправился в Донбасс. 11 марта 2022 года Эдуард сдерживал противника, ведя огонь из гранатомета по вражеской технике. Во время боя герой получил смертельное ранение. Он погиб на руках командира. Эдуарда Каплункова посмертно наградили орденом Мужества.

Андрей Мещеряков служил в МВД с 2001 года. В апреле 2022-го он отправился в зону проведения СВО в составе сводного спецотряда быстрого реагирования. 25 мая его группе поставили задачу найти активных пособников ВСУ. Во время выполнения задачи один из сотрудников заметил стоящий заведенный автомобиль рядом с разрушенным домом. Несколько человек загружали в машину ящики с иностранной маркировкой. Андрей Мещеряков сумел обезвредить противников во время захвата.

Осматривая подвал дома, сотрудники СОБР нашли там противотанковые комплексы, гранатометы, винтовки и патроны иностранного производства. Когда бойцы грузили в машины изъятое оружие и захваченных противников, по ним открыли огонь. Андрей Мещеряков был смертельно ранен. Указом Президента РФ он был награжден орденом Мужества.

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