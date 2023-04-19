Станислав Кан из Бикина стал абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс «Учитель года – 2023». В нем приняли участие 84 педагога из 15 населенных пунктов. Конкурсанты представляли 15 краевых организаций и одно частное образовательное учреждение. По итогам всех этапов в суперфинал вышли только шесть участников. Все они стали победителями в одной из заявленных номинаций.

- Абсолютным победителем стал Станислав Кан, преподаватель-организатор ОБЖ школы №53 из Бикина. Он получил статуэтку «Большой Хрустальный пеликан» и премию, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Скоро состоится Всероссийский этап конкурса «Учитель года – 2023». Представлять край на состязании будет Зоя Соболева, преподаватель географии школы №2 из Николаевска. На региональном этапе она победила в номинации «Лучший учитель года».

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