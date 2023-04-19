Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 6:47

Станислав Кан из Бикина стал абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года»

Его признали лучшим из 84 участников
Александра ЯВИЩЕНКО
Станислав Кан из Бикина стал абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года»

Станислав Кан из Бикина стал абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года»

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс «Учитель года – 2023». В нем приняли участие 84 педагога из 15 населенных пунктов. Конкурсанты представляли 15 краевых организаций и одно частное образовательное учреждение. По итогам всех этапов в суперфинал вышли только шесть участников. Все они стали победителями в одной из заявленных номинаций.

- Абсолютным победителем стал Станислав Кан, преподаватель-организатор ОБЖ школы №53 из Бикина. Он получил статуэтку «Большой Хрустальный пеликан» и премию, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Скоро состоится Всероссийский этап конкурса «Учитель года – 2023». Представлять край на состязании будет Зоя Соболева, преподаватель географии школы №2 из Николаевска. На региональном этапе она победила в номинации «Лучший учитель года».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.