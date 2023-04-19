Навигация для маломерных судов стартовала в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае началась речная навигация. Правда, пока ее запустили только на юге региона и для маломерных судов. Небольшие реки здесь совсем освободились ото льда.

Так, постановление администрации Вяземского района открыло навигацию по Уссури и Подхоренку в границах муниципалитета с 14 апреля.

- В два этапа откроется навигация на реке Хор района имени Лазо: с 24 апреля будет разрешен выход на воду на участке от села Кутузовка до устья, с 29 апреля - от истоков до села Кутузовка. На всей территории района навигация откроется уже с 3 мая, - рассказали в ГУ МЧС России Хабаровского края.

Суда выпускают на воду по мере освобождения рек ото льда. В районах эти сроки могут быть разными. И выходить на воду раньше времени запрещено и опасно. Кроме риска для жизни, нарушителям грозит штраф.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.