Глыбы снега рухнули с крыши дома в Магадане Фото: прокуратура Магадана

ЧП чуть не произошло в Магадане 19 апреля. С крыши одного из многоквартирных домов по улице Коммуны сошел снег. Огромные глыбы рухнули на землю, момент попал на видео. Кадры разлетелись по социальным сетям.

О пострадавших пока не сообщается. Однако ситуация заинтересовала прокуратуру. В ведомстве увидели видео и начали проверку – такое поручение дал Дмитрий Разуваев, областной прокурор.

- Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за контроль, организацию и проведению очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Между тем сотрудники надзорного органа ищут очевидцев произошедшего. Тех, кто стал свидетелем падения снега, они просят позвонить по телефонам: 8 (4132) 62-48-58, 8-902-508-77-97.

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