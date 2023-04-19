Многочисленные нарушения нашла прокуратура в больнице Биробиджана Фото: Александр ГЛУЗ

Пациенты областной больницы в Биробиджане не могут сдать рентген. Аппарат в учреждении есть, а «расходников» нет. Об этом люди сообщили в СМИ, а оттуда информация дошла до прокуратуры. Ведомство начало проверку.

Рентгеновский комплекс, в том числе, и маммограф, расположены на втором этаже больницы. Они подключены к питанию и работают. Но вот рентгеновской пленки и других материалов, необходимых для фиксации медисследования здесь нет.

- На первом этаже поликлиники установлен рентгеновский комплекс, для введения которого в эксплуатацию учреждением проводится процедура получения санитарно-эпидемиологического заключения на помещение, в котором будет размещено медицинское оборудование, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Оценили в прокуратуре и доступность поликлиники для инвалидов. Здесь тоже обнаружили нарушения. Кнопки вызова персонала не работали, а на лестничных маршах не было контрастных и противоскользящих полос.

Прокурор внес представление главному врачу и потребовал устранить нарушения. Кроме того, руководитель должен посетить надзорный орган лично, чтобы получить административное постановление. Против него составили протокол за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

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