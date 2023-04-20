Фильм «Вызов» с космонавтом Петром Дубровым из Хабаровска покажут в кинотеатрах 20 апреля Фото: film.ru

Долгожданная премьера отечественного фильма «Вызов» состоится в кинотеатрах Хабаровска 20 апреля. Это первая в истории художественная картина, съемки которой проходили в открытом космосе. В центре истории – хирург Евгения, которая отправляется на МКС, чтобы спасти человека. Ей предстоит провести операцию в сложнейших условиях и преодолеть другие трудности, прежде чем вернуться домой.

Для хабаровчан эта драма особенно уникальна. Одну из ролей сыграл земляк – Герой России, космонавт Петр Дубров. В актерский состав также вошли Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Елена Валюшкина и Александр Балуев.

Премьеру фильма покажут во всех кинотеатрах города. Стоимость билетов начинается от 100 рублей.

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