Врачи не смогли его спасти: суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Комсомольске

Водитель автобуса, насмерть сбивший пешехода, осужден в Комсомольске-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Комсомольске поставил точку в деле о смертельном ДТП, которое произошло в Городе юности 30 июля 2022 года. Тогда 55-летний водитель автобуса не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по зебре.

- Авария произошла в районе дома №34 по проспекту Мира, когда водитель рейсового автобуса перевозил пассажиров. После наезда 39-летний мужчина был еще жив. Ему вызвали скорую, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Приехав на место ДТП, медики осмотрели пострадавшего и забрали его в больницу. Врачи изо всех сил боролись за жизнь пациента, но спасти его так и не удалось.

На виновника аварии завели уголовное дело. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. После расследования материалы по делу были переданы в суд. Рассмотрев их, судья приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также водителю запретили садиться за руль в течение двух лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.