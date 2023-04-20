20 тонн поддельного сливочного масла нашли в торговой сети Комсомольска-на-Амуре Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники Россельхознадзора нашли партию подозрительного сливочного масла в торговой сети Хабаровского края в феврале 2023 года. Продукт неизвестного происхождения был обнаружен в магазинах ООО «Торгсервис 27» в Комсомольске. Подозрения у сотрудников ведомства вызвало масло «Традиционное» с 82,5-процентной жирностью.

Оказалось, что ООО «Ру.Милк» (Челябинская область) производило продукцию из сырья неизвестного происхождения. Через документы невозможно было отследить, откуда оно появилось и соответствует ли установленным нормам качества. Кроме того, выслеживая цепочку поставок, сотрудники Россельхознадзора установили, что в схеме участвовали три фантомные организации - ООО «Шарм», ИП Искрина Я. А., ООО «Молоково».

По результатам проверок 22 февраля 20 тонн фальсификата масла были сняты с продажи и возвращены поставщику ООО «ВостокРитейлГрупп» в Хабаровск. 5 апреля компания вернула партию ООО «Астор» Челябинской области, откуда была доставлена продукция.