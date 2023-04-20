«По коням!»: хабаровчанки отметят День мотоциклисток

Мотопробег для женщин-байкеров состоится в Хабаровске 29 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

29 апреля в мире отмечают День мотоциклисток. В честь праздника в Хабаровске состоится мотопробег, в котором смогут принять участие женщины-байкеры. Организует мероприятие женское мотосообщество Stee! Cats.

- Сбор будет в 12:00 на парковке у торгового центра «На Выборгской». Это станет отправной точкой мотопробега, - рассказали в администрации города.

Маршрут будет пролегать через Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Тургенева, Ленина, Калинина, Пионерской, Шевчука и Павла Морозова. Промежуточной остановкой станет парковка на «Арене Ерофей». Потом поездка продолжится по Павла Морозова и Владивостокскому шоссе. Последней точкой в маршруте будет стела «Хабаровск».