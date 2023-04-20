Медаль «За Отвагу» вручили 55-летнему Александру Аврамченко из Хабаровска

Александру Аврамченко из Хабаровска получил медаль «За Отвагу» Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошла торжественная церемония вручения медали «За Отвагу» 55-летнему Александру Аврамченко. Мужчина в роли добровольца участвовал в СВО с августа 2022 года. Награду вручили Сергей Евлампиев, военный комиссар Хабаровского края, и Игорь Михайловский, исполняющий обязанности мэра города.

Александр Аврамченко родился и всю жизнь прожил в Хабаровске. Он служил в рядах советской армии, работал в Приморском морском пароходстве, а позже – в «Платинум Арене». Попав в прошлом году в зону СВО, он был зачислен в состав добровольческого отряда «БАРС» в качестве стрелка-помощника гранатометчика.

- Благодарю вас за то, что вы защищаете интересы нашей страны, своих земляков. Мы должны покончить с поднявшим голову нацизмом. Ваша заслуга неоценима. Благодаря таким героям мы живем под мирным небом, - сказал Игорь Михайловский.

Символичной в церемонии стала дата награждения. Медаль Александру Аврамченко вручили в его 55-й День рождения – 19 апреля.