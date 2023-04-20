Выставка в честь погибшего на СВО Евгения Яна открылась в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевска-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре 19 апреля открылась выставка в честь Евгения Яна, уроженца поселка Маго, погибшего на спецоперации. Его личные вещи, ставшие экспонатами, разместили в краеведческом музее имени Розова.

Старший лейтенант Евгений Ян погиб 21 января, выполняя боевую задачу на СВО. Сейчас его представили к званию Героя России. Родные вспоминают: он всегда хотел быть военным и понимал возможные риски. Даже получив ранение, рвался на передовую - «к своим пацанам».

На выставке представлены документы мужчины, его военное обмундирование, извещение о смерти, письма, детские вещи, фото и даже пробитый вражеской пулей телефон.

- С военным обмундированием отдельная история: бойцы, которые выносили погибшего друга, командира штурмовой группы, сняли снаряжение из-за тяжести, а затем ночью под обстрелом вернулись и забрали, чтобы не коснулась рука врага, чтобы передать близким, - рассказали в администрации Николаевска-на-Амуре.

Ирине Шадриной, директору школы, Евгений часто писал о службе, о сослуживцах, о переживаниях и радостных событиях. Однажды он рассказал, что к ним попала посылка, собранная учителями и ребятами его родной школы. Он хотел записать обращение землякам, но не успел.