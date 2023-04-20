Хабаровск и Фуюань договорились о сотрудничестве Фото: Администрация Хабаровска

Игорь Михайловский, исполняющий обязанности мэра Хабаровска, и Хэ Дахай, секретарь горкома КПК китайского Фуюаня, встретились, чтобы обсудить сотрудничество городов. Это первый визит представителя КНР в краевую столицу с 2021 года, когда он заступил на должность. Одной из тем для обсуждения стало развитие Большого Уссурийского острова.

- Мы видим здесь большие перспективы, включая открытие погранперехода. Развитие острова входит в проект мастер-плана Хабаровска. Это даст большой толчок для повышения уровня экономики города и всего региона, - сказал Игорь Михайловский.

Также представители городов подписали протокол о сотрудничестве Хабаровска и Фуюаня. Благодаря этому города проведут совместные культурно-развлекательные мероприятия: фестивали «Ужигун» и хорового пения, международный марафон на острове Большой Уссурийский, общенациональное рыболовное соревнование, международную выставку детских рисунков и турнир по настольному теннису.