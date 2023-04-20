Изменения в бюджет фонда ОМС внесли депутаты Магаданской думы Фото: Магаданская областная дума

В Магаданской областной думе прошло очередное заседание. На нем депутатам представили изменения в бюджет фонда ОМС на 2023 год. По словам Анастасии Щербаковой, директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области, это нужно из-за дополнения источника внутреннего финансирования дефицита бюджета.

- В целом доходы бюджета терфонда ОМС сокращены в 2023 году на 15,5 миллиона рублей за счет уменьшения на 19,4 миллиона рублей безвозмездных поступлений и увеличения на 3,9 миллиона рублей неналоговых доходов. Общая сумма доходов после корректировки составляет 7,7 миллиарда рублей, - рассказали в Магаданской областной думе.

Источники внутреннего финансирования на 2023 год составили 239 миллионов рублей. На дополнительное профобразование медработников, покупку и ремонт оборудования на счете сформировалось 20,6 миллиона рублей. Эти деньги используют в текущем году. Около 201,3 миллиона субвенций федерального фонда на ОМС, 16,8 миллиона средств межбюджетного трансферта на софинансирование зарплат медикам, 255,6 миллиона рублей на стимулирующие выплаты и 147,8 тысячи рублей территориальной программы, которые не использовали к началу года, придется вернуть в бюджет фонда.

На 286,5 миллиона рублей увеличили финансирование медорганизаций региона, на 85,3 миллиона рублей уменьшили планируемые расходы по оплате территориальным фондам оказанной помощи людям, застрахованных на Колыме.