Около 133 миллиардов рублей инвестиций привлек Хабаровский край в 2022 году Фото: правительство Хабаровского края

В ОДОРА 20 апреля губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался перед депутатами Законодательной думы о работе правительства за прошлый год. Он рассказал о том, что было сделано, и о том, что находится в планах.

По словам главы региона, эта сфера смогла не просто выстоять, но и вырасти в политической обстановке прошлого года. По объему ВРП край превысил триллион рублей.

- Санкциям Запада не удалось остановить поток инвестиций в регион. Всего в 2022 году началась реализация 26 новых инвестпроектов объемом 133 миллиардов рублей. Запущены ГОК на Кутынском месторождении в Тугуро-Чумиканском районе, завершается строительство ГОКа по переработке запасов техногенного месторождения в Солнечном районе, начали освоение Малмыжского месторождения, - рассказал Михаил Дегтярев.

Продолжается строительство порта Эльга, который начнет работу уже в конце следующего года. Идет работа над проектом Тихоокеанской железной дороги, первой частной в стране. Ее длина составит 500 километров, а с разъездами - 650 километров. Рабочие уже возвели 100 километров пути. По словам губернатора, его можно сравнить разве что с исторической стройкой БАМа.