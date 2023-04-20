Акция «Красная гвоздика» стартовала в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

20 апреля по всей России началась акция «Красная гвоздика». В ней могут принять участие, в том числе, жители Хабаровского края. Для этого достаточно лишь купить значок с красной гвоздикой. Вырученные от продажи аксессуаров деньги направят на медицинскую помощь ветеранам. Это и лекарства, и слуховые аппараты, и протезы, и инвалидные кресла.

В этом году сопровождать акцию будут Волонтеры Победы. В Хабаровском крае она продлится до 22 июня и охватит несколько районов.

- В Хабаровском крае за пять лет проведения акции помощь от Фонда получили 34 ветерана и одно учреждение на сумму 2 595 151 рубль. В прошлом году акция прошла в девяти муниципалитетах, было задействовано 60 волонтеров, в рамках акции в регионе было собрано 60 тысяч рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

После окончания акции волонтеры соберут заявки и помогут ветеранам.

За пять лет было собрано больше 26 миллионов рублей по всей стране. Благодаря этим деньгам удалось помочь 469 ветеранам.