Хотел сократить дорогу: пешеход спровоцировал аварию в Комсомольске

Мужчина попал под колеса, нарушив ПДД в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Авария произошла 20 апреля около 22:10. «Ниссан Санни» двигался по Аллее Труда в сторону Гагарина. В это время 52-летний мужчина решил перейти дорогу посреди улицы, где нет ни светофоров, ни «зебры». Оказавшись на проезжей части в районе дома №52, он попал под колеса ехавшей иномарки. 45-летний водитель не успел отреагировать на пешехода, который внезапно появился перед машиной.

- На одежде мужчины не было светоотражающих элементов, поэтому заметить его на дороге в темное время суток было трудно. От столкновения с машиной он получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Пешеходов призывают переходить дорогу в установленных для этого местах. Специальные нашивки на одежде, отражающие свет фар, помогут водителю увидеть человека на проезжей части, когда на улице недостаточное освещение. Если таких элементов нет, можно включить фонарик на телефоне.