Шесть вузов Хабаровского края вошли в рейтинг лучших учебных заведений России Фото: Правительство Хабаровского края

Специалисты сервиса hh.ru составили рейтинг лучших вузов России среди 400 образовательных учреждений страны разного профиля. В топ вошли и высшие учебные заведения Хабаровского края. В 2022 году в рейтинг вошли четыре вуза, а в 2023-м уже шесть:

- Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС);

- Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП);

- Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ);

- Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ);

- Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ);

- Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (АмГПГУ).

На самой верхней позиции среди региональных учреждений - ДВГУПС. Он занял 43 место в общем рейтинге.

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