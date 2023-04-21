Шесть вузов Хабаровского края вошли в рейтинг лучших учебных заведений России
Фото: Правительство Хабаровского края
Специалисты сервиса hh.ru составили рейтинг лучших вузов России среди 400 образовательных учреждений страны разного профиля. В топ вошли и высшие учебные заведения Хабаровского края. В 2022 году в рейтинг вошли четыре вуза, а в 2023-м уже шесть:
- Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС);
- Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП);
- Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ);
- Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ);
- Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ);
- Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (АмГПГУ).
На самой верхней позиции среди региональных учреждений - ДВГУПС. Он занял 43 место в общем рейтинге.
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