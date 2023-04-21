Гарантийный фонд увеличил объем услуг для малого бизнеса в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Услуги Гарантийного фонда Хабаровского края стали востребованней в первом квартале 2023 года. За этот период вырос объем привлеченных кредитов для малого бизнеса. Фонд предоставил 98 поручительств, сумма которых составила почти 500 миллионов рублей. Благодаря такой поддержке предприниматели смогли привлечь в оборот больше 1,2 миллиарда рублей. Объем поручительств и привлеченного финансирования вырос в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

- Кредитование под поручительство Гарантийного фонда имеет ряд преимуществ. Если предпринимателям не хватает собственного обеспечения по займу, ведомство берет на себя ответственность по обязательствам заемщика, - рассказала Анастасия Танаева, гендиректор краевого Гарантийного фонда.

Получить консультацию по вопросам получения гарантий можно по телефонам: +7 (4212) 757-393 и +7 (4212) 747-393.