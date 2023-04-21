Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 3:30

Гарантийный фонд увеличил объем услуг для малого бизнеса в Хабаровском крае

Помощь предпринимателям выросла в три раза в первом квартале 2023 года
Александра ЯВИЩЕНКО
Гарантийный фонд увеличил объем услуг для малого бизнеса в Хабаровском крае

Гарантийный фонд увеличил объем услуг для малого бизнеса в Хабаровском крае

Фото: Иван МАКЕЕВ

Услуги Гарантийного фонда Хабаровского края стали востребованней в первом квартале 2023 года. За этот период вырос объем привлеченных кредитов для малого бизнеса. Фонд предоставил 98 поручительств, сумма которых составила почти 500 миллионов рублей. Благодаря такой поддержке предприниматели смогли привлечь в оборот больше 1,2 миллиарда рублей. Объем поручительств и привлеченного финансирования вырос в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

- Кредитование под поручительство Гарантийного фонда имеет ряд преимуществ. Если предпринимателям не хватает собственного обеспечения по займу, ведомство берет на себя ответственность по обязательствам заемщика, - рассказала Анастасия Танаева, гендиректор краевого Гарантийного фонда.

Получить консультацию по вопросам получения гарантий можно по телефонам: +7 (4212) 757-393 и +7 (4212) 747-393.