Цифровое оборудование появится в семи школах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска обсудили реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В его рамках будет закуплено оборудование для школ города за счет средств краевого и местного бюджета.

- В марте 2023 года был утвержден список из семи школ, которые получат цифровое оборудование. На его покупку из муниципального бюджета будет выделено 800 тысяч рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

В мэрии также напомнили, что краевая столица участвует в пяти национальных проектах: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура». Их общий объем финансирования в 2023 году составит 1,7 миллиарда рублей.