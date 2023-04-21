Выдали копеечные розетки за противопожарные: аферисты нагло обманули 80-летнюю хабаровчанку

Пожилая женщина впустила в дом преступников в Хабаровске Фото: Алексей ФОКИН (фото)

80-летняя жительница Центрального района была вынуждена обратиться в полицию после встречи с аферистами. Пожилая женщина была дома, когда ее стационарный телефон зазвонил. Звонившей была незнакомка. Она рассказала доверчивой старушке, что в последнее время в квартирах стали часто происходить пожары. Она убедила хозяйку квартиры в том, что нужно проверить проводку.

Через несколько часов после звонка в дверь хабаровчанки постучались двое мужчин. Они представились электриками и вошли внутрь. Лжеработники поменяли розетки и выключатели в квартире, сказав бабушке, что новые приборы - противопожарные. За свои услуги они взяли 60 тысяч рублей.

- Оперативники задержали двоих подозреваемых 27 и 30 лет. Раньше у них не было судимостей. Они рассказали, что установили обычные выключатели и розетки, а потерпевшую убедили в том, что они дорогие, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас полицейские выясняют, причастны ли задержанные к другим похожим преступлениям. На них завели дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.