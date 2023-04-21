Ремонт дворов стартовал в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане приступили к ремонту дворов. Уже стартовали работы на Набережной, 22. Пока здесь готовят площадку под благоустройство. Всего в этом году по национальному проекту отремонтируют еще три территории: Набережная, 52, Пионерская, 69 и Дзержинского, 12.

- Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн особое внимание уделяет благоустройству города и дворов. И эта работа в городе активно ведется, - сказал Максим Семенов, мэр города.

На Набережной, 22 рабочие убирают старый асфальт и камень. Вскоре здесь появятся новые бордюры, скамейки и урны. Также специалисты установят малые архитектурные формы.

Привести территорию в порядок можно и по программе «1000 дворов». По ней в Биробиджане отремонтируют восемь площадок. Преобразятся территории домов №5 и 7 по улице Лесной, №20, 20а, 20б и 26 по улице Дзержинского, а также №22 и 22а по улице Миллера.