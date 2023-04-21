Заболеваемость ОРВИ снижается в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске отметили снижение количества больных ОРВИ. На прошлой неделе к врачам обратились на 206 человек меньше, чем за предыдущий период.

- По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 апреля ОРВИ было выявлено у 2 945 хабаровчан. В целом уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 19,9 процента, - рассказали в администрации Хабаровска.

Внебольничную пневмонию подхватили 76 человек – на 12 меньше, чем неделей ранее. С начала года зарегистрировано 1 797 зараженных – в 3,5 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Несмотря на это жителям города рекомендуют одеваться по погоде и не забывать о здоровом образе жизни. Нужно правильно и сбалансированно питаться, а в случае появления симптомов простуды обращаться к врачам напрямую или вызвать бригаду скорой помощи к себе домой. Заниматься самолечением точно не стоит.