Осужденная мать сделала несовершеннолетнего сына соучастником преступления в Биробиджане

Несовершеннолетний сын помог вскрыть окно Фото: Иван МАКЕЕВ

Биробиджанский районный суд разобрался с делом 32-летней биробиджанки, совершившей в марте прошлого года кражу из одного из зданий города с участием своего 14-летнего сына и своего знакомого.

Как призналась подсудимая, всех соучастников она вовлекла в преступление обманом, рассказав, что хозяин помещения разрешил перенести тяжелые предметы из здания, однако забыл оставить ключи. Поэтому, по просьбе матери, сын перелез через ограждение и открыл окно, куда проникли мальчик, и его мать со своим знакомым и вынесли металлические батареи, электрокотел, электрический водонагреватель и электронасос на общую сумму около 173 тысяч рублей.

Когда все предметы оказались снаружи, к месту похищения на микроавтобусе подъехал еще один знакомый женщины, который забрал имущество в свой гараж. На следующий день все было успешно продано за 15 тысяч рублей.

Похищенное, в итоге, было изъято и возвращено собственнику, а злоумышленница осуждена за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, совершенное родителем, а также за кражу, совершенную с незаконным проникновением.

- Суд назначил два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На осужденную возложены обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и один раз в месяц являться в данный орган для регистрации, - сообщили в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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