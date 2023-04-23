Пенсионер погиб в пожаре в Комсомольском районе

Пенсионер погиб в пожаре в Хабаровском крае Фото: Федор СКВОРЦОВ

В поселке Пивань Комсомольского района 22 апреля произошел пожар. Горел частный дом. Огонь унес жизнь 70-летнего пенсионера.

Сообщение пожарным поступило в 17:52. ЧП случилось по улице 2-Низовая. Когда специалисты прибыли на место, дом, баня, хозпостройки и дровяник горели вовсю. Спасатели начали тушить огонь. Спустя какое-то время им удалось сбить пламя, и они через окно пролезли внутрь дома для поиска людей.

- Во время разведки в одном из помещений был обнаружен мужчина 1953 года рождения без признаков жизни. В ходе тушения огня из здания были эвакуированы три газовых баллона, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Полностью потушить огонь удалось через три часа – в 20:57. Пожар охватил территорию в 140 квадратных метров. Дом сильно пострадал изнутри, где-то обрушился. Обгорели баня, сарай и дровяник. Веранду, пристроенную к дому, пламя уничтожило полностью.

Сейчас на месте работают сотрудники Госпожарнадзора. Они выясняют, что стало причиной возгорания, и устанавливают обстоятельства случившегося.

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