За организацию подпольного казино осудят четверых жителей Хабаровска
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровске приговор суда выслушают четыре местных жителя. Мужчины и женщины организовали в городе подпольное казино. Теперь они стали фигурантами уголовного дела за незаконную организацию азартных игр группой.
В прошлом году один из мужчин снял несколько помещений по улицам Ленинградской и Юности. Собственникам он не сказал, чем планирует там заниматься.
- Он приобрел не менее 13 единиц игрового оборудования, которое разместил в арендованных помещениях. Впоследствии в состав организованной преступной группы вошли три его знакомые, на которых мужчина возложил обязанности по непосредственному проведению азартных игр, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить товарищам обвинение. Дело направлено в Индустриальный суд. Там компании вынесут окончательный приговор.
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