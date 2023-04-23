За организацию подпольного казино осудят четверых жителей Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске приговор суда выслушают четыре местных жителя. Мужчины и женщины организовали в городе подпольное казино. Теперь они стали фигурантами уголовного дела за незаконную организацию азартных игр группой.

В прошлом году один из мужчин снял несколько помещений по улицам Ленинградской и Юности. Собственникам он не сказал, чем планирует там заниматься.

- Он приобрел не менее 13 единиц игрового оборудования, которое разместил в арендованных помещениях. Впоследствии в состав организованной преступной группы вошли три его знакомые, на которых мужчина возложил обязанности по непосредственному проведению азартных игр, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить товарищам обвинение. Дело направлено в Индустриальный суд. Там компании вынесут окончательный приговор.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.