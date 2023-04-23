Победителем за лучшую стратегию развития промышленного туризма стал Хабаровский край Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стратегию развития промышленного туризма Хабаровского края высоко оценили на федеральном уровне. В Москве прошел финал Всероссийского акселератора «Открытая промышленность». Там специалисты показали свой проект, над которым работали около полугода.

- Изюминкой стратегии стала разработка брендового маршрута региона «Хабаровский край: следуй за китом». В зависимости от сезона тур включает в себя знакомство с предприятиями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также посещение знаковых туристических мест, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В итоге регион одержал победу в номинации «ПРОМзнание». Его проект по созданию индустриально-познавательных маршрутов стал лучшим среди остальных, представленных на мероприятии.

Еще высоко оценили жюри экскурсию на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Она также стала лучшей и завоевала победу.

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