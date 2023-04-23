Победителем за лучшую стратегию развития промышленного туризма стал Хабаровский край
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стратегию развития промышленного туризма Хабаровского края высоко оценили на федеральном уровне. В Москве прошел финал Всероссийского акселератора «Открытая промышленность». Там специалисты показали свой проект, над которым работали около полугода.
- Изюминкой стратегии стала разработка брендового маршрута региона «Хабаровский край: следуй за китом». В зависимости от сезона тур включает в себя знакомство с предприятиями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также посещение знаковых туристических мест, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
В итоге регион одержал победу в номинации «ПРОМзнание». Его проект по созданию индустриально-познавательных маршрутов стал лучшим среди остальных, представленных на мероприятии.
Еще высоко оценили жюри экскурсию на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Она также стала лучшей и завоевала победу.
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