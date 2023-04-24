25 «Садов памяти» появятся в Хабаровском крае ко Дню победы Фото: минлесхоз Хабаровского края

К 78-летию победы в Великой Отечественной войне в Хабаровском крае появятся «Сады памяти». В рамках акции в регионе высадят около девяти тысяч молодых деревьев. Общая площадь посадки составит около пяти гектаров. Каждый саженец будет посвящен отдельному человеку - герою, отдавшему жизнь во имя защиты Родины.

- Официальный старт акции дал Михаил Дегтярев, губернатор края, 22 апреля. Высаживать сеянцы начали уже и на юге региона. Остальные районы присоединятся к акции в начале мая. Всего планируется высадить более 10 пород деревьев и кустарников. Они станут живыми памятниками героям фронта и тыла, - рассказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

В этом году «Сады памяти» появятся в Верхнебуреинском, Охотском, Бикинском, Комсомольском, Николаевском, Вяземском, Ульчском, Ванинском, Нанайском, Солнечном, Амурском и Хабаровском районах. Стать участником акции можно после регистрации на сайте садпамяти2022.рф. По всем вопросам можно звонить по номеру 40-27-16.

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