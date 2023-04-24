Ограничение для большегрузов начнет действовать в Хабаровске с 20 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 20 мая начнет действовать ограничение для движения большегрузов по улицам Хабаровска. Тяжелые машины разрушают асфальт, который нагревается под лучами солнца. Из-за этого дорожное покрытие деформируется, на проезжей части быстрее появляются ямы. Ограничение движения - вынужденная мера, которая позволяет продлить срок службы асфальта.

- При температуре воздуха выше 32 градусов днем, по данным Гидрометцентра России, в период с 20 мая по 31 августа 2023 года в Хабаровске будут введены временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств, общая масса которых превышает 26 тонн, - сказал Евгений Телеш, начальник отдела выдачи разрешений Хабаровска.

До конца лета ездить по городским улицам фурам можно будет с 22:00 до 10:00.

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